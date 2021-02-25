جامعة بنى سويف: توقيع بروتوكول مع التضامن لرعاية الطلاب المتفوقين وغير القادرين

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 193 على توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعى لرعاية الطلاب المتفوقين دراسياً فى المرحلة الجامعية وطلاب الماجستير والدكتوراه من خلال إنشاء حاضنات المتفوقين دراسيا، وكذلك الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وذوى الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة تعويضية جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هناك تعاون دائم بين الجامعة والتضامن الاجتماعى لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للطلاب، وتنمية الوعى وبناء الشخصية، وتنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف على عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لرفع قدراتهم المتعلقة بأعمال الجودة ومعايير الاعتماد معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم عقد ثلاث دورات تدريبية على مدار ثلاثة أيام فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية حيث يتم تمثيل كليات الجامعة طبقا لمستواهم الحالى فى أنشطة الجودة وعدد أعضاء هيئة التدريس بكل كلية، على أن يتم ترشيحهم من بين أعضاء هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة ومنسقى لجنة المعايير الأكاديمية والبرامج.

وأضاف الدكتور منصور أنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة من الهيئة القومية، على أن يقوم المتدربون بكل كلية عقب الدورة بعقد ورشة عمل لتدريب كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وإنجاز كل التوصيفات المطلوبة.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة خيرية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور منصور إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتطوير العمل المشترك لخدمة المجتمع المدنى بالمحافظة بكافة مجالات تقديم الخدمة من صحة، وتعليم، وخدمات بيئية، وعمل أهلى فى رعاية الفئات الخاصة، وتنظيم القوافل الطبية المتاحة للشراكة مع الجامعة فى مختلف التخصصات، وإيجاد آليات للعمل لخدمة ذوى الهمم وتقديم الرعاية المناسبة لهم وفقاً لما تقدمه الجامعة فى هذا المجال.

وأوضح رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توفير الخدمات الصحية المتاحة داخل مستشفى جامعة بنى سويف وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الصحية، وإيجاد آليات مناسبة لتقديم الدعم فى مجال البحث العلمى للنهوض بالعملية الزراعية، والعمل على ما يقدمه مركز بناء القدرات داخل الجامعة ووضع رؤية مشتركة لخدمة المجتمع المدنى وتنمية مهارات الشباب لإلحاقهم بسوق العمل.