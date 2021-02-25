تنفيذ 1281 حكما قضائيا وضبط 31 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، حملة أمنية بهدف ضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والبيئة والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و17 فرد روسى محلى الصنع وعدد 2 طلقة و2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 30 قطعة سلاح.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات بضبط 7 قطع لمادة الحشيش المخدر تزن 14 جراما وقرص تامول المخدر ومبلغ 90 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم حسن م ح ر 41 سنة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط 5 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن 7 جرامات ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم مؤمن س ه ع 39 سنة عامل ومقيم مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط 2 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حيازة المتهم منتصر ا ا ا 30 سنة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات وضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 4 جرامات حيازة المتهم معتز ف ى م 35 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وتابعت الحملة فى مجال ضبط حالات الاشتباه، حيث تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 18 حكم وفى مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط المتهم الحسين ف ع ا وشهرته الحسين ف أ 35 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية خطف هاتف محمول.

وفى ضبط قضايا السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج من أحمد ا م ا 20 سنة طالب مقيم قنا بقيام شخص مجهول بسرقة هاتفة المحمول عن طريق النشل حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم، ولا يتهم أحدا بالسرقة وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو طه ا ح ا 46 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم والمسجل شقى خطر سرقات عامة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم والمسروقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ 1281 حكما قضائيا متنوعا وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 411 مخالفة مرورية فـى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 54 مخالفة متنوعة وجار الاستمرار فى حملات مماثلة.