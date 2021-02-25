تنظيم قافلة لخدمة أهالى قرية الرحمانية بنجع حمادى - قنا

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، والتي حملت اسم الشهيد " أسامه ثابت عبدالستار" تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة حملت اسم الشهيد أسامه ثابت عبدالستار، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تكريم شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، لافتا إلى أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية فى سياق اهتمام الجامعة ببناء الإنسان المصري صحيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليتى الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية من كشف وصرف العلاج بالمجان تماما لعدد 525 حالة، منها 100 حالة رمد و100 أطفال و70 بطانة و65 نساء و60 جلدية و 50 ألف وأذن و 40 صدرية و 40 عظام.