تفاصيل إنشاء 214 مدرسة بالبحيرة بتكلفة 1.4 مليار جنيه

كتب سمير حسنى

كشفت المهندسة هالة عبد الله مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، عن إنشاء وتنفيذ 214 مدرسة خلال العامين الماضيين، مقسمين على الإدارات التعليمية المختلفة، بتكلفة قدرها مليار و 400 مليون جنيه.

وقالت المهندسة هالة عبد الله مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، إنه تم مراعاة تنفيذ جميع أنواع المراحل التعليمية ونوعيات التعليم، من مدارس فنية وثانوية، وتجارية في حوش عيسى ومدارس زراعية ، كما أن هناك اهتمام كبير بالمدارس المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، وحالة جارٍ العمل بإحدى مدارس التربية الفكرية.

وذكرت المهندسة هالة عبد الله مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، أن إدارة الأبنية التعليمية تستهدف جميع المناطق والمراكز، مشيرة إلى أنه جارى العمل في 63 مدرسة الآن.

وأوضحت أن هناك إدارة خاصة لتحديد كثافات المدارس، ومن ثم يتم اتخاذ قرار حل هذه الكثافات من خلال المدارس الجديدة.

واختتمت: "مسافة السير للمدرسة الابتدائية يجب أن تكون من 700 متر لـ 1 كيلو متر، والطالب لا يمكنه أن يسير أكثر من ذلك، والإعدادية يجب أن تكون على بعد لا يتجاوز الـ 2 كيلو متر، وبالتالي بناء على ذلك يتم اتخاذ قرار إنشاء المدارس، مع مراعاة الكثافات.