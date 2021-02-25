اليوم السابع
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"تعليم القاهرة" تعقم المدارس استعداداً لامتحانات نصف العام.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 02:17 م
"تعليم القاهرة" تعقم المدارس استعداداً لامتحانات نصف العام.. صور تعقيم المدارس استعدادا للامتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت مدارس القاهرة عمليات تطهير وتعقيم استعدادا لإجراء امتحانات نصف العام، فيما أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن مديرية تعليم القاهرة مستعدة لامتحانات للفصل الدراسي الأول، مع استمرار تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الاحترازية، والوقائية وانعقاد غرفة العمليات وتواصلها مع الإدارات والمدارس .
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أن أعضاء إدارة التطوير التكنولوجي استعدوا لتقديم الدعم المباشر للطلبة والمدارس.
 
ووجه عطية رسالة للطلبة وأولياء الأمور، للاطمئنان، من أن المديرية استعدت جيدا لأعمال الامتحانات، مطالبة بالالتزام بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب الموبايل، والتركيز في الامتحانات والالتزام بالكمامات والمعقمات، وإحضار الأدوات المكتبية الشخصية وعدم تداولها أو استخدام أدوات الغير، ولطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي طلب المساعدة التقنية من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدرسة في حالة حدوث أي طارئ في التابلت .
 
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تعقيم وتطهير المدارس
 
 
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 المدارس تستعد للامتحانات
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الفصول جاهزة 
 
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رش مواد مظهرة بالمدارس 
 
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القاهرة

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