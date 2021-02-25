اليوم السابع
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تعرف على قصة سيدة حصلت على الماجستير من محو الأمية

الخميس، 25 فبراير 2021 01:00 ص
تعرف على قصة سيدة حصلت على الماجستير من محو الأمية حاصلة على الماجستير من محو الأمية
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت سناء أحمد سيدة حصلت على الماجستير من محو الأمية، تفاصيل قصة كفاحها، موضحة أنها علمت نفسها في المنزل، قائلة: "كان عمرى 13 سنة وجدت ورقة بها حروف أبجدية، وأبويا حفظنى، وقعدت جنب والدى وهو بيعلم أخويا، واتعلمت أقرأ ومتعلمتش أكتب".
 
وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "صبايا الخير"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية ريهام سعيد، أن إحدى أقارب زوجها وجهها للتعلم في محو الأمية، ثم التحقت بالإعدادية بعدها، مردفة: "عاوزة أتعلم للعلم نفسه، التعليم زى الفرق بين النور والضلمة ودى فطرة، وكان حلم جوايا أنى أتعلم". 
 
ونوهت، إلى أنها تأثرت بمسلسل "هي والمستحيل" لصفاء أبو السعود، وكان دائما في ذاكرتها، لتحدى الظروف، والذى أثر في شخصيتها، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في الرسم على ورق البردى، ولكن بعد تأثر السياحة، عملت مع أحد المحامين في العمل الإدارى. 
 
وذكرت أنها عملت في مديرية التموين ببنى سويف وهى في الصف الأول الثانوى، مضيفة أنها حصلت على مجموع 80% في الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق وحصلت على الماجستير في القانون العام.

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