اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب معدات مصنع سندوب بتكنولوجيا ألمانية هولندية لتدوير المخلفات بالدقهلية

الخميس، 25 فبراير 2021 03:33 م
تركيب معدات مصنع سندوب بتكنولوجيا ألمانية هولندية لتدوير المخلفات بالدقهلية جولة المحافظ
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس جولة تفقدية، للأعمال الجارية على قدم وساق فى مصنع تدوير المخلفات الجديد بسندوب.

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقوه مسئولى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ المشروع، وقد استمع المحافظ والوفد المرافق إلى شرح مفصل من أعضاء لجنة جهاز الإشراف على التنفيذ عن مراحل العمل فى تركيب المعدات بالمصنع الجديد لتدوير المخلفات.

وأكد المحافظ أن المصنع الجديد بتكنولوجيا ( ألمانى/ هولندى) بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى وضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية.


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مشكلة القمامة

مصنع سندوب

تدوير القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة