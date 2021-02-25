تركيب معدات مصنع سندوب بتكنولوجيا ألمانية هولندية لتدوير المخلفات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس جولة تفقدية، للأعمال الجارية على قدم وساق فى مصنع تدوير المخلفات الجديد بسندوب.

وكان فى استقبال المحافظ ومرافقوه مسئولى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ المشروع، وقد استمع المحافظ والوفد المرافق إلى شرح مفصل من أعضاء لجنة جهاز الإشراف على التنفيذ عن مراحل العمل فى تركيب المعدات بالمصنع الجديد لتدوير المخلفات.

وأكد المحافظ أن المصنع الجديد بتكنولوجيا ( ألمانى/ هولندى) بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى وضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية.