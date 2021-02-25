تحرير 60 محضرا ومذكرتى غلق لمنشآت غذائية بمدينة دهب جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، بالتنسيق مع مكتب أغذية دهب حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات، وذلك استمرارا لحملات التفتيش من إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء.

وقام عبد الحميد النجار مفتش أغذية دهب وأسفرت حملة على المرور على عدد (16) منشأة غذائية، وتم تحرير عدد (14) محضراً لنقص اشتراطات النظافة، وتحرير عدد (46) محضراً لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم تحرير محضر ضبط لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بوزن (9) كجم، وقد تم إعدام (68 ) كجم و(28) لتر أغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير مذكرتين غلق لمنشآت تمثل خطر على الصحة العامة.