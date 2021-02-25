تحرير 537 محضرا خلال النصف الأول من فبراير بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز المنفذة بدمياط خلال النصف الأول من شهر فبراير، والتى أسفرت عن تحرير 537 محضر.

إذ أكدت مديرية التموين خلال البيان الذى أصدرته عن تم تحرير 109 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المقررة.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 428 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والبيع بأزيد من السعر المقرر، هذا بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش وتدليس وبيع سلع مجهولة المصدر، كما قامت المديرية بأخذ 14 عينة من القمح المُعد للطحن ونخالة الدقيق و8 عينات من الدقيق 82٪ للتأكد من مطابقاتهم للمواصفات، فضلاً عن التحفظ على 15طن ملح مجهول المصدر والتحفظ على 2000 لتر بنزين بمحطة بترول باطنية.

هذا وقد أكدت المديرية بأنها لا تدخر جهداً في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.