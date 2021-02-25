"بدر رجب" يزين سماء مصر والوطن العربى غدا فى مشهد بديع طوال الليل

كتب محمود راغب

يظهر بسماء مصر والوطن العربي مساء غد الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 القمر البدر لهذا الشهر ، وسيكون واضحا طوال الليل .

والقمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس، وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر، من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.