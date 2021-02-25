اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر.. سيولة مرورية وشبورة خفيفة على طريق "الزقازيق - القاهرة"

الخميس، 25 فبراير 2021 10:31 ص
بث مباشر.. سيولة مرورية وشبورة خفيفة على طريق "الزقازيق - القاهرة" الشبورة المائية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس وموقف الشبورة المائية والسيولة المرورية وحالة الطرق، إذ شهد طريق الزقازيق القاهرة سيولة مرورية، بعد ارتفاع الشبورة المائية بشكل تام عن الطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.

 

 

 

 

 


ارتفاع الشبوره المائيه

بروده الجو

طقس محافظه الشرقيه

محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة