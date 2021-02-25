وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه منع دخول ترنكا ونجله جاكوب من دخول الأراضي الأمريكية، ويؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد في سلوفاكيا ووقوفها إلى جانب الشعب السلوفاكي ضد الفساد ومحاسبة الفاسدين إقليميا وعالميا، لكن هذا الإجراء لا يسعى للتأثير على أية إجراءات قانونية ذات صلة بترنكا.