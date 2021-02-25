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أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الخميس/ إدراج دوبروسلاف ترنكا المدعي العام السابق لجمهورية سلوفاكيان على القائمة السوداء، بسبب ضلوعه في عمليات فساد كبيرة، وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن - في تصريح صحفي اليوم - إن "ترنكا ساهم، خلال توليه منصبه، في تقويض حكم القانون، وأفقد الشعب السلوفاكي ثقته في مؤسسات حكومته الديمقراطية ومسئوليها".