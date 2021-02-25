النيابة تستعلم عن حالة طبيب صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق بالخليفة

كتب سليم على

استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عن حالة شخص صدمته سيارة ملاكي اثناء عبوره للطريق، ثم اصطدامها بسيارة آخرى وتهشمهم بطريق عين الحياة بمنطقة الخليفة، وتم التحفظ على السائق لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى واصابة شخص بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث للمكان، وتبين أنه أثناء سير الطرف الأول "طبيب" بطريق عين الحياة اتجاه ميدان الإشارة فوجئ بعبور شخص مترجلا فاختلت عجلة القيادة من يده فاصطدم به أدى إلى إحداث إصابته، وأثناء التوقف المفاجئ للسيارة اصطدمت بسيارة أخرى من الخلف، وتم اقتياد أصحاب السيارة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وتم رفع السيارات وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.