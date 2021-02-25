المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطل سقط بمخدرات فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير واف حول مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لتحديد نوعيتها وكميتها وكتابة تقرير واف وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

واعترف المتهم الذى تم القبض عليه في الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، طمعا في تحقيق ثروة طائلة.

أضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، والتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم، وأرشد عن هوية عاطل مقيم بالجيزة، تحصل منه على المضبوطات، ليتولى توزيعها بين زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل مقيم بالجيزة، في الاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.