المجموعات القتالية تستهدف بؤرة إجرامية فى كرداسة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية استهداف وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقتى(كفر حكيم – الطريق الأبيض ) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبط( خفير خصوصى ،له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وله محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته ( بندقية آلية – 6 طلقات من ذات العيار كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية خفرته .

كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية .

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين – 8 دراجات نارية بدون لوحات وتنفيذ 22 حكما قضائيا بإجمالى 14 محكوم عليهم.