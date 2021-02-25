الكشف على 1314 مريضا خلال يومين بقافلة علاجية بقرية السبخاوية مركز جمصة

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى وكيل الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية السبخاوية مركز جمصة خلال يومى 22، 23 فبراير 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1314 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة).

وقد كان البيان الختامى للقافلة بالكشف بقسم الباطنة 327 حالة، والأطفال 373 حالة، وعظام 192 حالة، وجلدية 158 حالة، أسنان 81 حالة، جراحة 56 حالة، ونسا وتنظيم أسرة 83 حالة.

كما تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 399 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 143حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 108 مرضى للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 1 قرار نفقة الدولة، وأكد وكيل الصحة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

وفى سياق آخر، تفقد الدكتور سعد مكى وكيل الصحة بالدقهلية، اليوم، تدريب الفرق الطبية المشاركة فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى.

وأكد وكيل الصحة، ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للآباء والأمهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لأطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.

كما حثهم على العمل قدما لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائما فى التفوق والنجاح بسواعد أبنائها.

كما قام مكى بجولة تفقدية على بعض أقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والتطورات الجارية لافتتاح قسم الحضانات الجديد بجهود المجتمع المدنى وهى من الخدمات التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية كما أكد وكيل الصحة على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالى الدقهلية.



جانب من الحملات