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"القمة الأوروبية": اقتراحات بمعاقبة منتجى اللقاحات إذا انتهكوا نظام التصدير

الخميس، 25 فبراير 2021 08:57 م
"القمة الأوروبية": اقتراحات بمعاقبة منتجى اللقاحات إذا انتهكوا نظام التصدير لقاح كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت القمة الأوروبية، المنعقدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبى في العاصمة البلجيكية بوركسيل أن هناك اقتراحات بمعاقبة منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا إذا انتهكوا نظام التصدير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية العملاقة للأدوية أنها ستصنع في الاتحاد الأوروبي نصف جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يجب أن توفرها له في النصف الثاني من العام، وأنها ستنتج في دول أخرى بقية الجرعات التي تعهدت بها للدول الأوروبية.

وقال متحدث باسم الشركة العملاقة إن "أسترازينيكا" تعمل على زيادة الإنتاجية في سلسلة التوريد الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي، وستستخدم قدرتها العالمية لضمان تسليم 180 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.


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