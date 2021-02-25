اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 12:45 م
خالد صلاح
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الغاز يخنق زوجين داخل الحمام فى المحلة بمحافظة الغربية

الخميس، 25 فبراير 2021 12:15 م
الغاز يخنق زوجين داخل الحمام فى المحلة بمحافظة الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقي زوجان مصرعهما اختناقا بالغاز داخل حمام منزلهما بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول زوجين للمستشفي العام جثث هامدة.
 
وتبين من الفحص والتحريات اختناق الزوجين بالغاز داخل الحمام، حيث اختنقت الزوجة أولا وحاول زوجها إنقاذها إلا أنه توفي أيضا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتصريح بدفن الجثامين

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

اختناق زوجين بالمحلة

قرية الهياتم

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