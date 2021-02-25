الغاز يخنق زوجين داخل الحمام فى المحلة بمحافظة الغربية

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول زوجين للمستشفي العام جثث هامدة.

وتبين من الفحص والتحريات اختناق الزوجين بالغاز داخل الحمام، حيث اختنقت الزوجة أولا وحاول زوجها إنقاذها إلا أنه توفي أيضا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتصريح بدفن الجثامين



