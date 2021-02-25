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العثور على جثة مسن في الزاوية الحمراء.. والتحريات: الوفاة طبيعية

الخميس، 25 فبراير 2021 10:40 ص
العثور على جثة مسن في الزاوية الحمراء.. والتحريات: الوفاة طبيعية جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسن فى العقد السادس من عمره، داخل جراج للسيارات فى منطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد آى شبة جنائية فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على متوفى في الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالمعاينة تبين وجود جثة مسن بالعقد السادس من العمرداخل جراج للسيارات أسفل عقار سكنى، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة استكمال التحقيقات حول الحادث.


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