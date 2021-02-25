بكين (أ ش أ)

نفت الصين اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية بأنها طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لفيروس كورونا الجديد، (كوفيد-19)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" ،في تصريح اليوم، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن دبلوماسيين أمريكيين اشتكوا من إخضاعهم لاختبارات المسحة الشرجية" ، مؤكدا أن الصين لم تطلب أبدا من الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد إجراء اختبارات مسحة شرجية للفيروسات التاجية.