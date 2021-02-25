نفت الصين اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية بأنها طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لفيروس كورونا الجديد، (كوفيد-19)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" ،في تصريح اليوم، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن دبلوماسيين أمريكيين اشتكوا من إخضاعهم لاختبارات المسحة الشرجية" ، مؤكدا أن الصين لم تطلب أبدا من الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد إجراء اختبارات مسحة شرجية للفيروسات التاجية.
وكانت بعض المدن الصينية اعتمدت اختبارات المسحة الشرجية لفيروس كورونا، وذلك بين بعض الفئات المعرضة للخطر فقط.
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