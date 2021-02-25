اليوم السابع
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السبت.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم مجاويش بالغردقة

الخميس، 25 فبراير 2021 01:48 م
السبت.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم مجاويش بالغردقة قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، بعد غدا السبت، عن تقسيم مجاويش، جنوب مدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية من قبل ادارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر.

وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن فصل التيار الكهربى عن تقسيم مجاويش سيكون بعد غدا السبت بدأ من الساعة الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

 

 


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