اليوم السابع
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الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة

الخميس، 25 فبراير 2021 11:42 ص
الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة البطل الشهيد العقيد أحمد شحاته قائد إحدى كتائب المشاة فى شمال سيناء
كتب محمود العمرى - تصوير حسن محمد

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أحيت الدفعة 95 الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أحمد شحاته، قائد إحدى كتائب المشاة فى شمال سيناء، وذلك مع أسر الشهداء فى جولة واحتفالية خاصة داخل الساحات المكشوفة للمتحف الحربى، بقلعة محمد علي باشا.
 
الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة (1)
 
وقامت أسر الشهداء بجولة داخل المعالم المختلفة داخل المتاحف الموجودة في القلعة، وسط أبناءهم الذين عبروا عن سعادتهم فى هذه الجولة، وإحياء ذكرى الشهيد البطل أحمد شحاته.
الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة (2)
 
ويعد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاته أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاتة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفى أبطال قواتنا المسلحة.
الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة (3)
 
الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة (4)
 

 

الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة (5)
 

 

 
 
 
 

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