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الخارجية الأمريكية: إيران تخضع لعقوبات شديدة وسنواصل محاسبتها لدعمها الإرهاب

الخميس، 25 فبراير 2021 11:21 م
الخارجية الأمريكية: إيران تخضع لعقوبات شديدة وسنواصل محاسبتها لدعمها الإرهاب وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تخضع لعقوبات شديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة "سنواصل محاسبة إيران جراء دعمها للإرهاب في المنطقة".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يمكن لإيران أن تكون في وضع يمكنها من امتلاك سلاح نووي.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أوضحنا لشركائنا في الشرق الأوسط بوجوب زيادة التعاون من أجل تخفيف معاناة اليمنيين.

يشار إلى أن 44 نائبا جمهوريا في الكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون يمنع رفع العقوبات عن إيران.

وقبلها قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت بأن طهران تراجعت عن التزامها النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفق المصادر إعلامية.

وأضاف محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع عن خطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي والدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها.

وفي الأسبوع الذي انقضى منذ أن عرضت واشنطن إجراء محادثات مع طهران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فرضت إيران قيودا على أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة وهددت بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم وأطلقت فصائل يشتبه أنها تعمل لحسابها صواريخ على قواعد عراقية فيها جنود أمريكيون.


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