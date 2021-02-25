وذكرت وكالة الأنباء الكورية اليوم ، أنه بموجب القانون الجنائي ، فإن الحد الأدنى للعقوبات على القتل والقتل الأسري هو خمس سنوات في السجن وسبع سنوات على التوالي.. مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة لسلسلة من حالات الإساءة القاتلة الأخيرة التي أثارت غضبًا عامًا ، بما في ذلك وفاة طفلة تبلغ من العمر 16 شهرًا في أكتوبر الماضي ،بعد أن تعرضت للضرب من قبل والدتها بالتبني ، التي اتهمت بإساءة معاملة الأطفال والقتل. كما اتُهم والدها بالتبني بالإساءة والإهمال



من جهة أخري تقدمت اللجنة الفرعية لمراجعة مشاريع القوانين التشريعية فى البرلمان بتعديل مقترح لقانون تسجيل العلاقات الأسرية للسماح للآباء العزاب بتسجيل ولادة أطفالهم لدى السلطات عندما تكون الأم غير متعاونة دون أسباب وجيهة وفي الوقت الحالي ، يمكن للأمهات تسجيل الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج ، بينما يُسمح للآباء غير المتزوجين بذلك فقط عندما تكون هوية الأم أو مكان وجودها غير معروفة.