وكانت أول وحدة عمل في هذا الشأن قد بدأت في عام 2020، واستهدفت تخصيص فريق للتصدي على أية هجمات مستقبلية من هذا النوع، وأوضح التقرير أن نحو 40 مسئولا حكوميا تضرروا من تلك الهجمات والتي ترجع ، حسب مصادر أمريكية ، إلى موجات إشعاعية مصغرة.



يأتي هذا بينما سعت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء للضغط على ويليام بيرنز ، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لتولي رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية ، من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية لضحايا مثل تلك الهجمات.