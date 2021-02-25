اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يطالب أطراف النزاع فى أرمينيا بضبط النفس

الخميس، 25 فبراير 2021 06:31 م
الاتحاد الأوروبى يطالب أطراف النزاع فى أرمينيا بضبط النفس بيتر ستانو
كتب محمد جمال

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أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد يتابع عن كثب الوضع في أرمينيا، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء، وجاء في بيان صدر عنه، أن "الاتحاد الأوروبى يتابع عن كثب الوضع في أرمينيا، وندعو جميع المشاركين فى الأحداث إلى التحلي بالهدوء وتجنب التصريحات أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد على أنه "يجب حل جميع الخلافات السياسية من خلال الحوار السياسي.. إن الحفاظ على النظام الديمقراطي والدستوري هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لأرمينيا من خلالها الاستجابة بفعالية للتحديات".

ونظم الخميس أنصار ومعارضو رئيس الوزراء نيكول باشينيان مظاهرات في العاصمة يريفان، حيث تجمع المعارضون المطالبون باستقالته أمام البرلمان، وأغلقوا شارع "باغراميان" المجاور له، معلنين أن "الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان ستكون لأجل غير مسمى"، من جهته، دعا باشينيان القوى السياسية للتشاور.

وطالبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية في وقت سابق اليوم، باستقالة باشينيان وحذرته من استخدام القوة ضد شعبه.


الاتحاد الأوروبى

أرمينيا

نيكول باشينيان

أزمة أرمينيا

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