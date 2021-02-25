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احتفالية لأبناء الشهداء بذكرى استشهاد البطل أحمد شحاتة..فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 01:57 م
احتفالية لأبناء الشهداء بذكرى استشهاد البطل أحمد شحاتة..فيديو جانب من احتفالية أبناء الشهداء
كتب محمود العمرى - تصوير حسن محمد

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فى حضور أهالى الشهداء، أحيت أسرة الشهيد البطل أحمد شحاته، ذكرى استشهاده، بجولة واحتفالية داخل القلعة، والساحات المكشوفة بالمتحف الحربي، كما أعدوا فقرة ترفيهية لأبناء شهداء الدفعة، والتى شملت فقرة غنائية وألعاب، وتوزيع الهدايا على الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة من خلال الاحتفالية.

 
وحرص أسر الشهداء، على التقاط الصور التذكارية من داخل المعالم الاثرية المختلفة فى قلعة محمد على، أثناء جولتهم.
 
ويعد البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين، على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاته الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفى أبطال قواتنا المسلحة.
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (1)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (2)
 
 
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (5)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (6)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (7)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (8)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (9)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (12)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (13)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (14)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (15)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (16)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (17)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (18)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (19)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (20)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (21)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (22)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (23)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (24)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (25)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (26)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (27)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (28)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (29)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (30)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (31)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (32)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (33)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (34)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (35)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (36)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (37)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (38)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (39)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (40)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (41)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (42)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (43)
 
جانب من احتفالية أبناء الشهداء (44)
 

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