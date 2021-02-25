إيران: واشنطن أقرت بتراجع طهران عن التزامها النووى بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت بأن طهران تراجعت عن التزامها النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفق المصادر إعلامية.

وأضاف محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع عن خطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي والدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها.

وفي الأسبوع الذي انقضى منذ أن عرضت واشنطن إجراء محادثات مع طهران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فرضت إيران قيودا على أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة وهددت بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم وأطلقت فصائل يشتبه أنها تعمل لحسابها صواريخ على قواعد عراقية فيها جنود أمريكيون.