إقليم لومبارديا الإيطالى يطلب المساعدة لمواجهة موجة تفشى جديدة لكورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إقليم لومبارديا الإيطالي يطلب المساعدة لمواجهة موجة تفش جديدة.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 318 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الأربعاء مقابل 356 أمس بينما ارتفع العدد اليومى للإصابات إلى 16424 مقابل 13314 حالة أمس.

وسجلت إيطاليا 96666 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره فى فبراير من العام الماضى فى ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة فى العالم، وسجلت إيطاليا 2.85 مليون إصابة حتى الآن.