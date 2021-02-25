اليوم السابع
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خالد صلاح
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إحالة سائق للنيابة العامة عقب ثبوت تعاطية للمخدرات أثناء القيادة بسوهاج

الخميس، 25 فبراير 2021 07:00 ص
إحالة سائق للنيابة العامة عقب ثبوت تعاطية للمخدرات أثناء القيادة بسوهاج اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شنت إدارة مرور سوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، ورئاسة العميد سيد نفادى، مدير إدارة المرور، حملة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية للحد من الحوادث، حيث تم سحب عينات عشوائية من السائقين بإجمالى 20 عينة مخدرات، أسفرت عن إيجابية حالة تحليل منها، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور، وما تم التوجيه به من تكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

أسفرت الحملة عن ضبط 411 مخالفات مرورية، وتم سحب العينات العشوائية للسائقين على الطرق بإجمالى 20 عينة، حيث أسفرت نتائج التحاليل عن إيجابية عينة تم التحفظ على السائق والسيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة السائق إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال حجز السيارات والدراجات النارية، تم حجز عدد من المركبات لمخالفة بعضها خطوط السير وعدم وجود لوحات معدنية للبعض الآخر، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وجار الاستمرار فى القيام بحملات على كافة الطرق السريعة الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة.

 

 

 


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