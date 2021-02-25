أسقف إسنا بالأقصر وأرمنت يترأس قداس فصح يونان بكنيسة العذراء

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، صباح اليوم الخميس، صلاة قداس فصح يونان بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وشارك فى الصلوات آباء كهنة الكنيسة، حيث يعرف فطر صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس، بـ"فصح يونان"، وهو أصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضاً "عيد الفصح"، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.

وجاء ذلك بعد أن اختتم الأقباط أمس الأربعاء، صوم يونان والمعروف بصوم نينوي، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث ينقطع الأقباط خلال صوم "يونان" عن الطعام تماماً بدءاً من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها وأديرتها قداسات خاصة بهذه المناسبة.

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذى يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

وصوم نينوى هو صوم معروف بـ"صوم يونان"، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطاراً لمراحم الله، كما أنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة المسيح كما حدث مع يونان النبي، وصوم «نينوى» هو عادة ما يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يوماً.



الأنبا يواقيم يترأس قداس فصح يونان بكنيسة العذراء مريم في إسنا



صلاة قداس فصح يونان بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا