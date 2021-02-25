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أسامة ربيع: انتهاء مشروع الأسطول المصرى للصيد بحلول نهاية عام 2022

الخميس، 25 فبراير 2021 10:15 م
أسامة ربيع: انتهاء مشروع الأسطول المصرى للصيد بحلول نهاية عام 2022 الفريق أسامة ربيع
كتب أحمد صلاح العزب

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع إنشاء أسطول مصري للصيد هو عبارة عن 100 سفينة صيد، مضيفا أنه جرى تقسيم المشروع إلى 3 مراحل هى 34 سفينة في المرحلة الأولى و34 سفينة في المرحلة الثانية و32 سفينة بالمرحلة الثالثة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقاء له فى برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن المرحلة الأولى انتهت بالكامل، مشيرا إلى أنه الآن في مرحلة التجارب وجاهزين للعمل فورا.
 
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية بـ34 سفينة بنهاية هذا العام، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية عام 2022.

وأشار ربيع إلى أن توصيات الرئيس بوضع كل الإمكانات المتاحة لعمل السفن داخل مصر، وأن تكون بها جميع إمكانات السلامة المتاحة داخل  السفن وأن يكون هناك اتقان في العمل.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن وجود 100 سفينة صيد تعد نواة لأسطول مصري قوي بعد ذلك، مؤكدا أن هذا العمل تم بأياد مصرية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.

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