240 ألف و552 طلب تصالح بمخالفات المبانى حتى 23 فبراير 2021 فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجارى.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم استقبال 240 الف و552 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتي 23 فبراير 2021 وتحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية علي الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتصدى لحالة بناء مخالف والتحفظ على الخلاطة بناحية منطقة المستشارين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب بحملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض بكفر أيوب بعزبة عيسى على مساحة 60 مترا وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وتوقيع الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له محاولة البناء بدون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية في المهد علي نفقة المخالف وتطبيق القانون علي المخالفين.