240 ألفا و552 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالشرقية حتى الآن

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجارى.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية فى حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجارى، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

من جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم إستقبال 240 ألفا و552 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى، حتى 23 فبراير 2021، وتحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.