188 طالبا وطالبة ينتظمون اليوم بالمدن الجامعية لجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبلت اليوم الأربعاء المدن الجامعية لجامعة قناة السويس 188 طالبا وطالبة بواقع 121 بمدينة الطلاب و67 بالمدينة الجامعية للطالبات. هذا ومن المنتظر أن تتزايد هذه الإعداد خلال الأيام القليله القادمة قبيل بدء الامتحانات، جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس.

وأشار "زكى" إلى عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن قبل بداية الامتحانات بفترة، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشآت للمدن الجامعية.

وعلى صعيد آخر تابع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التقفيدية داخل الكليات للوقوف على جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، والتى تبدأ 27 فبراير الحالى مع الالتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان، مؤكدًا سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات .

وأضاف شقيدف أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مؤكدًا عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين بدأ من منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

هذا وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كليات الصيدلة، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، الألسن، السياحة والفنادق للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات مشددًا علي ضرورة التزام الكليات بمخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة وصولا إلى اللجان الامتحانية، حيث تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الأسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الألسن أما البوابة الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى مع التأكيد على متابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الامتحانات ملتزمين بالتباعد الاجتماعى مع التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية، وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.

وتابع "شقيدف" جولته بالتأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب، مشددًا على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة.