اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:57 م
خالد صلاح
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10 إجراءات لسير العملية التعليمية فى دمياط خلال المرحلة المقبلة.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:49 م
10 إجراءات لسير العملية التعليمية فى دمياط خلال المرحلة المقبلة.. تعرف عليها عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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اتخذت محافظة دمياط عدة إجراءات لبدء تنفيذ امتحانات الفصل الدراسى الأول والاستعداد للدراسة بالفصل الدراسى الثانى تضمنت الآتى  :

- توفير المطهرات والمعقمات داخل المدارس والالتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتأكيد على التباعد الاجتماعى بين الطلاب والعاملين بالمدارس

- التأكيد على تطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات يوميا مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة

- منع استخدام المحمول أثناء أداء الامتحانات وتحرير محاضر لاى طالب يثبت استخدام المحمول أثناء أداء الامتحانات

- توفير غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بكل ادارة تعليمية

- تقسيم المدارس إلى قطاعات أثناء الامتحانات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة 

- مراعاة الدقة والمعايير فى تقدير الدرجات الامتحانية وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها عنها سمياً

- توفير جو من الهدوء أثناء سير الامتحانات والتصدى لاى مشاكل طارئة ومنع الشغب والتصدى لاى حالات غش بين الطلاب

- تكليف مديرى الإدارات التعليمية وتنسيق المتابعة ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات يوميا والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات 

- التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الثانى مع توفير الجداول الدراسية وخطة العمل بكل مدرسة وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب 

- تكليف إدارة الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة عمل الحارس الليلى والتأكد من تأمين المدارس خلال فترة الامتحانات.


دمياط

تعليم دمياط

وكيل تعليم دمياط

امتحانات الفصل الدراسى الاول

الاجراءات الاحترازية

تطهير لجان الامتحانات

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