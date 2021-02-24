10 إجراءات لسير العملية التعليمية فى دمياط خلال المرحلة المقبلة.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

اتخذت محافظة دمياط عدة إجراءات لبدء تنفيذ امتحانات الفصل الدراسى الأول والاستعداد للدراسة بالفصل الدراسى الثانى تضمنت الآتى :

- توفير المطهرات والمعقمات داخل المدارس والالتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتأكيد على التباعد الاجتماعى بين الطلاب والعاملين بالمدارس.

- التأكيد على تطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات يوميا مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة.

- منع استخدام المحمول أثناء أداء الامتحانات وتحرير محاضر لاى طالب يثبت استخدام المحمول أثناء أداء الامتحانات.

- توفير غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بكل ادارة تعليمية.

- تقسيم المدارس إلى قطاعات أثناء الامتحانات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة

- مراعاة الدقة والمعايير فى تقدير الدرجات الامتحانية وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها عنها سمياً.

- توفير جو من الهدوء أثناء سير الامتحانات والتصدى لاى مشاكل طارئة ومنع الشغب والتصدى لاى حالات غش بين الطلاب.

- تكليف مديرى الإدارات التعليمية وتنسيق المتابعة ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات يوميا والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات

- التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الثانى مع توفير الجداول الدراسية وخطة العمل بكل مدرسة وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب

- تكليف إدارة الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة عمل الحارس الليلى والتأكد من تأمين المدارس خلال فترة الامتحانات.