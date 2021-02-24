ولاية ساو باولو البرازيلية تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر بدءً من الجمعة

برازيليا /أ ش أ/

أعلن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، اليوم الأربعاء، أن الولاية الواقعة فى جنوب شرقى البلاد سوف تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر واحد بدءً من يوم الجمعة المقبلة.

وأوضحت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية أن حظر التجوال فى ساو باولو سيبدأ فى الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلى وحتى الخامسة صباحاً، مضيفة أنه سوف يستمر حتى 24 مارس المقبل.

وقالت الشبكة إن حظر التجوال سيلزم المطاعم بالإغلاق ويحظر على الأفراد الخروج إلى الشوارع، يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى البرازيل يبلغ حوالى 10 ملايين شخص.