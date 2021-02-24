اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية ساو باولو البرازيلية تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر بدءً من الجمعة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:00 م
ولاية ساو باولو البرازيلية تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر بدءً من الجمعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برازيليا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، اليوم الأربعاء، أن الولاية الواقعة فى جنوب شرقى البلاد سوف تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر واحد بدءً من يوم الجمعة المقبلة.

وأوضحت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية أن حظر التجوال فى ساو باولو سيبدأ فى الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلى وحتى الخامسة صباحاً، مضيفة أنه سوف يستمر حتى 24 مارس المقبل.

وقالت الشبكة إن حظر التجوال سيلزم المطاعم بالإغلاق ويحظر على الأفراد الخروج إلى الشوارع، يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى البرازيل يبلغ حوالى 10 ملايين شخص.

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كورونا حول العالم

أعداد إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة