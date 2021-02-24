وزير الصحة الإيطالى: نستهدف إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم فى أسرع وقت

روما /أ ش أ/

قال وزير الصحة الإيطالى، روبرتو سبيرانتسا، اليوم الأربعاء، إن أحد الأهداف الإستراتيجية التى وضعتها الحكومة للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم فى أسرع وقت ممكن لتأمين جميع العاملين الاجتماعيين والصحيين ونزلاء دورعاية المسنين والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وأضاف سبيرانتسا مخاطبا مجلس الشيوخ: "إنهم من الفئات الأكثر تعرضًا للوباء، والتى دفعت الثمن الأعلى من حيث الخسائر فى الأرواح فى الموجتين الأولى والثانية من الجائحة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأردف الوزير "أريد أن أذكركم بأن 6 من كل 10 وفيات فى بلدنا حدثت بين أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. وتطعيم هؤلاء الأشخاص يعنى إنقاذ حياتهم. سنولى الآن أقصى درجات الاهتمام للفئات الهشة بشكل خاص، التى تعانى من مرض مزمن واحد أو أكثر".

وأشار الى أنه "فى الوقت نفسه، بدأت الحجوزات والتطعيمات الأولى للعاملين فى المدارس، وهى أولوية لتأمينها وتشجيع التدريس المباشر للطلاب" بدلا من الدراسة عن بعد.

وبشأن دعوات بعض الأحزاب لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، قال سبيرانتسا فى إشارة الى ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى البلاد، "لا توجد ظروف وبائية مناسبة لخفض إجراءات المكافحة، فنحن على مسافة الميل الأخير ولا يمكننا أن نتوانى عن حذرنا".

يذكر أن إيطاليا تخضع حاليا لنظام قيود يقسم البلاد إلى ثلاث مناطق وفقا لمستوى خطر تفشى الفيروس، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن ما إذا كانت ستمدد العمل بتلك القيود لما بعد الموعد المقرر لانتهاء سريانها فى 5 مارس المقبل.