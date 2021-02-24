اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:25 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية اليونانى يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:55 م
وزير الخارجية اليونانى يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس
أ ش أ

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طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وشدد دندياس ،خلال الدورة العادية الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من أجل تأمين الوحدة السياسية وحماية حقوق الإنسان بفعالية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.


اليونان

نيكوس دندياس

ليبيا

خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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