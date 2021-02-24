نيويورك تايمز: روايات متضاربة لمسئولى الأمن حول أحداث 6 يناير أمام الشيوخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسئولو الأمن السابقون فى الكابيتول قدموا روايات متضاربة فى أول جلسة استماع علنية في مجلس الشيوخ رفيعة المستوى بشأن الهجوم الذى وقع في 6 يناير من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

واعترف ستيفن سوند، رئيس شرطة الكابيتول السابق، بأن طاقمه لم يتدرب أبدًا على التصدي لمحاولة عنيفة من قبل المشاغبين للاستيلاء على المبنى.

ورفض ثلاثة من كبار المسئولين الأمنيين السابقين في الكابيتول تحمل المسئولية عن الإخفاقات الأمنية التي ساهمت في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، وألقوا باللوم على وكالات أخرى، وعلى بعضهم البعض وحتى على أحد المرؤوسين في الانهيارات التي سمحت لمئات من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول.

وأظهرت شهادتهم الفوضى السائدة ذلك اليوم، مما يشير إلى أن المسئولين كانوا مترددين في قبول المسؤولية عن القضية المشحونة سياسياً المتمثلة في استدعاء قوات الحرس الوطني حتى مع تصاعد العنف. كما أظهرت أن الاختصاصات القضائية المتداخلة لشرطة الكابيتول وحكومة مقاطعة كولومبيا والوكالات الأخرى خلقت ارتباكًا تامًا أعاق محاولات وقف أكثر هجوم عنيف على مبنى الكابيتول منذ حرب عام 1812.

وشهد المسئولون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وفشل مجتمع الاستخبارات في تقديم تحذيرات كافية بأن مثيري الشغب خططوا للاستيلاء على مبنى الكابيتول وأن البنتاجون كان بطيئًا للغاية بعد أن بدأ الهجوم في السماح لقوات الحرس بمساعدة الشرطة.

كما قدموا رواياتهم المتضاربة عن التواصل مع بعضهم البعض أثناء سعيهم لإخماد أعمال الشغب في دقائقها الأولى.

وقال رئيس شرطة الكابيتول السابق ستيفن سوند لأعضاء مجلس الشيوخ: "لم تتنبأ أي من المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها بما حدث بالفعل". ووصف أعمال الشغب بأنها "أسوأ هجوم على أجهزة إنفاذ القانون وديمقراطيتنا " وقال إنه شاهد المشاغبون يهاجمون الضباط ليس فقط بقبضاتهم، ولكن أيضًا بالأنابيب والعصي والمضارب والحواجز المعدنية وسواري الأعلام.

وقال سوند: "جاء هؤلاء المجرمون مستعدين للحرب".

لقد أقر هو واثنان من المسئولين الآخرين - الرقيب السابق في مجلس النواب ، بول دي إيرفينج، ونظيره في مجلس الشيوخ ، مايكل سي ستينجر ، وهما أكبر مسئولين أمنيين في مبنى الكابيتول في يوم الهجوم - أخطائهم أيضًا. اعترف سوند بأن موظفيه لم يتدربوا قط على مثل هذا الهجوم وكانوا يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة.