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مقتل مراهق وإصابة اثنين خلال شجار بين عشرات الأشخاص فى فرنسا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 ص
مقتل مراهق وإصابة اثنين خلال شجار بين عشرات الأشخاص فى فرنسا الشرطة الفرنسية
كتب محمد جمال

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قتل مراهق فرنسى وأصيب اثنان آخران، خلال شجار بين عشرات الأفراد في إقليم إيسون بضواحي العاصمة باريس، وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن عراكا عنيفا نشب بين عصابتين، ما أدى لإصابة مراهق (14 سنة) بجروح على مستوى الرقبة، توفى على إثرها في وقت لاحق، بحسب " روسيا اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن مراهقا آخر (13 سنة) يوجد في حالة حرجة بعد إصابته في رقبته أيضا، فيما تعرض شاب آخر لإصابة طفيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الخصومة بين عصابات إقليم إيسون مستمرة منذ سنة 2000، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان إرسال الدعم الأمني إلى المنطقة، حيث يتوقع وصول 60 عنصرا من الدرك و30 شرطيا.


الشرطة الفرنسية

فرنسا

باريس

إيسون

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