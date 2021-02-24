مصرع طفلة غرقاً سقطت داخل ترعه بالبلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت طفلة في الثالثة من العمر ، مصرعها غرقا على إثر سقوطها بالترعة المجاورة لمنزلها ، أثناء لهوها على حافتها بقرية زرابى برخيل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى ، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفلة داخل ترعة بدائرة مركز البلينا وتم إنتشال جثتها بمعرفة قوات الأهالى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة المباحث بوصول الطفله " شيماء ا ع ا " 3 سنوات وتقيم بناحية زرابي برخيل دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق

وبالانتقال وسؤال والدتها المدعوه " سمر ج ع م " 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكوره علي حافة الترعة أمام المنزل أنزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق بدفن الجثة.