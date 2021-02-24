وذكرت المصادر اليمنية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحوثي أمر فرقه باعتقال المشرفين الذين يرفضون حشد المجندين، كما خير عناصره الفارين منه بالعودة للقتال أو التعذيب .



وأكدت المصادر أن استمرار تلقي الانقلابيين بجبهة مأرب لضربات متلاحقة كبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة ساعد في إثارة الهلع والرعب بصفوف من تبقى من مقاتلي الجماعة، ما زاد من حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصرها من تلك الجبهة المشتعلة منذ أسبوعين.

