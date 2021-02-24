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مصادر طبية عراقية: ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:12 م
مصادر طبية عراقية: ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن قوات الأمن العراقية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت مصادر طبية عراقية عن ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام عراقية أكدت أن عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الناصرية.

وقبلها أكد برهم صالح، الرئيس العراقي، ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب بعد الهجوم الإرهابى على مطار أربيل.

وفى وقت سابق قال برهم صالح الرئيس العراقي إن الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد.

وقال الرئيس العراقي: "استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد".

 

العراق

الناصريه

قوات الأمن العراقية

اخبار العراق

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