مسئول صحى: إغلاق مدرسة فى روما بعد الكشف عن إصابة بالسلالة البرازيلية

فاطمة شوقى

قال المستشار الإقليمى للصحة فى إيطاليا، أليسيو داماتو، إنه "تأكد إغلاق مدرسة فى روما للكشف عن إصابة بالسلالة البرازيلية ، ترتبط بحالة من مقاطعة بأوميريا".

وقالت مصادر صحية إيطالية إن سلالات كورونا انتشرت فى مقاطعة لاتسيو، مع إنشاء المنطقة الحمراء الرابعة فيها اليوم، في منطقة توريتشي التابعة لمدينة فروزينوني، جنوب المقاطعة.

وفي نهاية مؤتمر فيديو لفريق عمل حالة طوارئ كورونا، أجراه مع مدراء دوائر الصحة الإقليميين، المستشفيات، العيادات التعليمية ومستشفى "يسوع الطفل" للأطفال في روما، وقال داماتو، إنه "تأكد إغلاق مدرسة في روما للكشف عن إصابة بالسلالة البرازيلية فيها، ترتبط بحالة من مقاطعة بأومبريا".

ووفقًا لما ذكره المستشار، فإن الأمر يتعلق بقضية "يجرى التحقيق الوبائي فيها من قبل دائرة الصحة الإقليمية الأولى في العاصمة، بينما "تم نقل 3 مرضى بكورونا من مقاطعة موليزي (جنوب) بواسطة مروحية إنقاذ إلى لاتسيو، من بينهم أحد عناصر الدرك (كارابينييري)".

وأكد المفوض الاقليمي أنه "اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيتم إطلاق حملة فحص استثنائية لجميع سكان مناطق كولليفيرو، وكاربينيتو رومانو وهما البلديتان التابعتان لمحافظة روما ضمن المنطقة الحمراء".

من جانبها، أشارت رئيسة لجنة العمل وتكافؤ الفرص والمدرسة في المجلس الإقليمي، إليونورا ماتيا في مذكرة، إلى أنه "في كولليفيرو وحدها، سنبدأ باجراء ألف تحليل كشف للعدوى، 500 منها مخصصة للطلاب، وللوصول من ثم إلى جميع السكان، وكذلك الحال في بلدية كاربينيتو رومانو".