مدير "الأقصى": المسجد سيكون مفتوحا خلال شهر رمضان وفق إجراءات الوقاية

كتب محمد شعلان

أكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، استقبال المسجد الأقصى للمصلين خلال شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، مطالبا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا، قائلا: "المسجد سيكون مفتوحا خلال شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التراويح، وعلى المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا"، وذلك وفق تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن هناك تضييقا واضحا على المصلين في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال خاصة في أوقات الاقتحامات اليومية، متابعا: "رغم كل إجراءات سلطات الاحتلال فإن هناك من يتواجد في الأقصى لحمايته رغم أنف الاحتلال وسياساته العدوانية".



المسجد الاقصى

واختتم: "تم وضع خطة للصلاة في المسجد الأقصى مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وفق خطّة كاملة وضمن شروط معينة، ودعا الكسواني، كافة المواطنين للالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.



تعقيم المسجد الاقصى

وفى سياق متصل، كان مستوطنون إسرائيليون، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس الثلاثاء، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، إلى ان غادروه من جهة باب السلسلة.

ولطالما يقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال هذا الشهر شهدت باحات المسجد عشرات عمليات الاقتحام، ويمارس المستوطنون طقوسا استفزازية تصل إلى حد الاعتداء على المصلين المتواجدين بالمسجد ما قد يدفع لنشوب اشتباكات.