محتجون يقتحمون مبنى حكوميا فى إيران بعد سقوط قتيلين على الحدود

ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأظهرت تسجيلات مصورة على الإنترنت اقتحام محتجين غاضبين لمكتب حاكم إقليم في جنوب شرق إيران، وذلك بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن اثنين من مهربي الوقود عند الحدود مع باكستان، وتكافح إيران، التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة لا سيما في إقليم سستان وبلوخستان‭ ‬الفقيرالذى يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وانفصاليين مسلحين ومهربى المخدرات.

وقال أحد السكان لرويترز إن المسؤولين الإيرانيين تساهلوا في السابق مع قدر بسيط من التهريب كمصدر للدخل للسكان المحليين المتضررين من ارتفاع نسبة البطالة لكنهم أحكموا السيطرة في الآونة الأخيرة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن محمد هادي مرعشي مساعد الحاكم قوله إن اثنين قتلا بالرصاص على الجانب الباكستاني من الحدود.

لكن مسؤولي الحدود الباكستان قالوا إن احتجاجات اندلعت أمس الاثنين على الجانب الإيراني من الحدود بعد أن أطلقت القوات الإيرانية الرصاص باتجاه متورطين في تجارة الوقود الإيراني غير المشروعة.