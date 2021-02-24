اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:10 ص
محافظ جنوب سيناء يستقبل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية محافظ جنوب سيناء ومساعد وزير السياحة والآثار
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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إستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع المنشات الفندقيه والسياحية .

وناقش مع المحافظ  تفاصيل الاجتماع الذى تم مع كل من غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة بجنوب سيناء و إدارة شرطة السياحة والآثار بجنوب سيناء بشأن ضرورة تعديل بعض البنود الواردة بالقرار الوزارى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤ والخاص بإصدار الرحلات الاختيارية، وخاصة تفعيل تواجد مفتشي الوزارة ومندوبي غرفة الشركات على الكمائن الأمنية ( شرم الشيخ - دهب ) لمتابعة التزام الشركات المنفذة الرحلات الاختيارية للضوابط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه.

وتم مناقشة مشكلة مكاتب سماسرة الرحلات حيث تم  التنسيق والاتفاق مع المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ بعدم إصدار أى تراخيص لمكاتب او أكشاك بيع الرحلات للسائحين وضرورة التوصل لحلول للتصدى لمكاتب سماسرة  الرحلات.

حضر اللقاء النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن مدن خليج العقبة.

 

 

 


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