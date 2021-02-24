مجلس أمناء العاشر يتسلم المرحلة الأولى من كاميرات مراقبة المدينة ب 35 مليون جنيه

الشرقية – فتحية الديب

تسلم مجلس أمناء العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من كاميرات مراقبة المدينة، حضر تسليم المرحلة الأولى لجنة الاستلام، التى جرى تشكيلها بقرار ورئاسة وإشراف من المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة والمشرف على تنمية خليج السويس.

وضمت كلًا من: المحاسب أيمن رضا، رئيس لجنة الأمن بمجلس الأمناء، وسعيد الأهواني، وكيل مجلس الأمناء، وأشرف بيومي، رئيس لجنة التموين والنقل، وأمانى عبدالحافظ، رئيسة لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتور أحمد حسين الفقي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الأمناء، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جهاز المدينة، والمهندس حمدى هزاع، نائب رئيس الجهاز.

وأوضح جهاز المدينة، أن المرحلة الأولى تضم 122 كاميرا، منها 87 كاميرا ثابتة، و35 كاميرا متحركة، وذلك بتكلفة نحو 35 مليون جنيه، بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز المدينة، وقطاع الأمن بالمدينة، فيما يتولى الإشراف على وحدة المراقبة الرائد كريم رأفت، رئيس غرفة التحكم المركزية فى الكاميرات.



تسليم المرحلة الأولى من الكاميراتب العاشر من رمضان