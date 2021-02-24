فيديو.. مطروح تودع الأمطار وتبدأ موجة من الطقس المستقر

مطروح حسن مشالى

شهدت مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فترة المساء، عدم سقوط الأمطار، وخلت السماء من السحب الكثيفة، عقب انكسار موجة الطقس السيئ والمتقلب، الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، وسقوط الأمطار بشكل متقطع، مع استمرار انخفاض ي درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية.

ورصدت عدسة "اليوم السابع " خلال بث مباشر، استقرار حالة الطقس، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وتوقف سقوط الأمطار، مع استمرار برودة الطقس، التي أثرت على حركة المواطنين والسيارات بالشوارع، خاصة منطقة الكورنيش، لعدم وجود أنشطة تجارية أو سياحية عليه، خاصة خلال فترة الشتاء.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت تقلبات جوية وسقوطاً للأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مما تسبب في تراجع تواجد المواطنين بالشوارع والأسواق، وتراجع حركة السيارات في الشوارع، وفضل المواطنون البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

يأتي ذلك في ظل رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع أجهزة المحافظة ، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أية تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.